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Неизвестные в масках напали на католический храм в Стамбуле

17:39
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Погиб один прихожанин

В Турции полиция разыскивает участников вооружённой атаки на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. К этому моменту известно об одном погибшем, ещё несколько человек получили ранения.

По данным МВД республики, двое нападавших были среди собравшихся на воскресную молитву. Свои лица они скрыли масками. По людям стреляли из автоматического оружия. К месту трагедии прибыл мэр Стамбула.

Турецкие власти заявляют, что не допустят повторения подобных провокации. На поиск виновников брошены все силы. При этом ответственность за нападение пока никто не взял, сообщает "ТВ Центр".

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Сотрудники полиции Турции на месте происшествия
Сотрудники полиции Турции на месте происшествия
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