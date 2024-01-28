Лукашенко предложил Путину слетать в Антарктиду

Президент России согласился

Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину посетить Южный полюс.

"Может, когда-нибудь махнём? Интересно", - предложил белорусский президент российскому. Путин ответил с улыбкой: "Да, хорошо", сообщает РИА Новости.

Общение лидеров двух стран состоялось во время запуска в режиме видеоконференции нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Это - первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли.

По словам Путина, новая станция укрепит сотрудничество учёных из разных стран, станет площадкой для изучения природы и продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

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