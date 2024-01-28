В Москве открыли памятник Василию Лановому

Артиста не стало три года назад

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому. Артист ушёл из жизни ровно три года назад.

Монумент выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. Перед гранитной плитой стоит бюст артиста, сообщает РИА Новости.

Василий Лановой умер 28 января 2021 года в возрасте 88 лет. Он обрёл народную славу, сыграв пронзительные роли в таких картинах, как "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Иду на грозу", "Петровка, 38", "Огарёва, 6" и десятках других.

Лановой возглавлял попечительский совет патриотической акции "Бессмертный полк".

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