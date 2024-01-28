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В Москве открыли памятник Василию Лановому

18:18
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Артиста не стало три года назад

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому. Артист ушёл из жизни ровно три года назад.

Монумент выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. Перед гранитной плитой стоит бюст артиста, сообщает РИА Новости.

Василий Лановой умер 28 января 2021 года в возрасте 88 лет. Он обрёл народную славу, сыграв пронзительные роли в таких картинах, как "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Иду на грозу", "Петровка, 38", "Огарёва, 6" и десятках других.

Лановой возглавлял попечительский совет патриотической акции "Бессмертный полк".

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Памятник артисту Василию Лановому на Новодевичьем кладбище
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