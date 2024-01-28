Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Ему было 80 лет

Ушёл из жизни художественный руководитель петербургского театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков. Ему было 80 лет.

"Два часа назад папа ушёл. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр", - рассказала ТАСС дочь Новикова Катерина.

Соболезнование родным выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что Виктор Новиков был одним из ярчайших представителей российской театральной культуры.

"Он гордился тем, что всю жизнь работал в одном театре. В театре с блокадной историей", - отметил Беглов.

Новиков отдал театру имени Комиссаржевской более 50 лет жизни. В конце 60-х годов он пришёл в театр в качестве заведующего литературной частью. С 1991 года стал его художественным руководителем.

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