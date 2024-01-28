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Собянин: По вечерам в столице зажигаются больше миллиона светильников

19:19
  • воскресенье
  • 28 января 2024

За их работой следят 26 специалистов

По вечерам в Москве зажигаются больше миллиона светильников. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Это не только привычные лампы наружного освещения, но и архитектурно-художественная подсветка. За работой освещения следят в едином Центре управления сетями.

Контроль ведётся из одной диспетчерской, в которой постоянно дежурят 26 специалистов. В помощь им разрабатывается система интеллектуального управления, которая возьмёт на контроль каждый фонарь в городе.

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