Путин рассказал Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации

Президенты провели рабочую встречу в Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге. В самом её начале российский лидер пообещал подробно проинформировать своего белорусского коллегу о ситуации в зоне проведения спецоперации, сообщает ТАСС.

"Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.

Он также обозначил и другие темы беседы: взаимодействие в ОДКБ и ЕАЭС, двустороннее сотрудничество Москвы и Минска в Антарктике.

Ранее сегодня Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину посетить Южный полюс. Это произошло во время запуска в режиме видеоконференции нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

По словам Путина, новая станция укрепит сотрудничество учёных из разных стран, станет площадкой для изучения природы и продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

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