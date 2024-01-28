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ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Путина 29 января

19:31
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Президент идёт на выборы в качестве самовыдвиженца

Центральная избирательная комиссия 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Об этом говорится в проекте повестки заседания ЦИК, сообщает ТАСС.
ЦИК России начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты

На этой неделе стало известно, что комиссия проверила 60 тысяч подписей избирателей из 315 тысяч, сданных представителями избирательного штаба Путина. Подписи отличаются высоким качеством.

Также 29 января ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации второго списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. В первом списке, зарегистрированном в декабре прошлого года, - 346 доверенных лиц Путина.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

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