Хоккеисты подарили Путину и Лукашенко именные свитеры

Президенты посетили "СКА Арену"

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили "СКА Арену". Это самый большой в мире крытый ледовый комплекс, который вмещает более 21 тысячи болельщиков или 23 тысячи зрителей концертов и других мероприятий.

Лидеры двух стран понаблюдали за тренировкой и пообщались с хоккеистами, которые подарили высоким гостям именные свитеры с символикой своей команды.

Ранее сегодня Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину посетить Южный полюс. Это произошло во время запуска в режиме видеоконференции нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

Президенты также провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Темы обсуждения, которые перед встречей задал Владимир Путин, - ситуация в зоне СВО, взаимодействие в ОДКБ и ЕАЭС, двустороннее сотрудничество Москвы и Минска в Антарктике.

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