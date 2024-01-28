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Собянин: 49 новых центров московского долголетия открыли в столице в прошлом году

19:35
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Программа пользуется большой популярностью

В прошлом году в Москве открылись 49 центров популярной у столичных жителей программы "Московское долголетие". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Участники проект провели Фестиваль скандинавской ходьбы, выступили на концерте ко Дню города в "Зарядье", приняли участие в модном показе на Мосурбанфоруме. Большой праздник по случаю пятилетия "Московского долголетия" прошёл в кинотеатре "Художественный".

Мэр отметил, что к проекту присоединились более 530 тысяч жителей Москвы. Сейчас в столице работают 120 центров программы. В них каждый найдёт себе занятие по душе.

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Сергей Собянин посетил Центр "Московского долголетия"
Центр Московского долголетия
Центр Московского долголетия
Программа "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
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