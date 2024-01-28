Карл III не сможет исполнять официальные обязанности в течение месяца

Он перенёс хирургическую операцию

Король Великобритании Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца. За это время он должен восстановиться после операции на предстательной железе, сообщает телеканал Sky News.

В больнице король будет доступен для государственных вопросов, а когда выйдет из неё займётся правительственными документами.

26 января Карлу III сделали операцию в связи с увеличением простаты. Супруга монарха, королева Камилла сообщила, что после хирургического вмешательства он чувствует себя хорошо.

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