На донецком направлении боевики потеряли убитыми и ранеными до 330 человек

Российские войска за сутки отбили более 14 атак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.

На донецком направлении боевики потеряли убитыми и ранеными до 330 человек. На краснолиманском артрасчеты поразили 170 вражеских целей. На купянском точные удары по опорникам радикалов нанесли "Солнцепеки".

На южнодонецком направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" группировки "Восток" уничтожил две американские гаубицы М777. Бойцы ведут контрбатарейную борьбу круглосуточно, бьют по опорным пунктам националистов, складам боеприпасов и маршрутам доставки снарядов. Орудие хорошо замаскировано - его практически невозможно обнаружить с помощью дронов. Расчет выжидает пока враг выдаст себя - и затем наносит точные удары.

На краснолиманском направлении вражеские позиции поразили сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи нанесли удары по командному пункту и живой силе ВСУ неуправляемыми бомбами ФАБ-500. У этих снарядов - универсальный модуль планирования и коррекции, что позволяет уничтожать противника с безопасного расстояния.

Су-34 - лучшие в своем классе - отлично вооружены, маневренны, могут работать в любых метеоусловиях и на значительном расстоянии от аэродрома базирования.

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