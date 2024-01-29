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Семье добровольца из Екатеринбурга передали Звезду Героя

08:49
  • понедельник
  • 29 января 2024

Ефрейтор Евгений Карпенко геройски погиб в ходе СВО

Звезду Героя России передали семье добровольца из Екатеринбурга. Ефрейтор Евгений Карпенко геройски погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО.

Эвакуационная группа под его командованием вступила в бой с превосходящими силами противника и нанесла радикалам значительные потери. Но враг не отступал, и тогда Евгений отдал приказ на отход своему подразделению, а сам остался прикрывать. Карпенко ценой собственной жизни спас товарищей.

Церемония передачи высокой награды родственникам прошла в штабе Центрального военного округа.

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