Семье добровольца из Екатеринбурга передали Звезду Героя

Ефрейтор Евгений Карпенко геройски погиб в ходе СВО

Звезду Героя России передали семье добровольца из Екатеринбурга. Ефрейтор Евгений Карпенко геройски погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО.

Эвакуационная группа под его командованием вступила в бой с превосходящими силами противника и нанесла радикалам значительные потери. Но враг не отступал, и тогда Евгений отдал приказ на отход своему подразделению, а сам остался прикрывать. Карпенко ценой собственной жизни спас товарищей.

Церемония передачи высокой награды родственникам прошла в штабе Центрального военного округа.

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