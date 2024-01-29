В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Рядовой Николай Моисеев в течение двух суток держал оборону на одном из опасных участков фронта

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Александр Апашанцев под массированным обстрелом боевиков эвакуировал из горящей командно-штабной машины раненых товарищей, а затем вывел автомобиль из-под огня противника. Благодаря мужеству ефрейтора спасены не только члены экипажа - не допущено и повреждение техники, шедшей в колонне.

Рядовой Николай Моисеев - механик-водитель танка - в течение двух суток держал оборону на одном из опасных участков фронта. Экипажем уничтожены три вражеских бронемашины и большое количество живой силы радикалов. ВСУ так и не смогли прорвать оборону российской батальонно-тактической группы.

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