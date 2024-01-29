ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль усилил обстрелы Ливана

09:02
  • понедельник
  • 29 января 2024

В результате авианалетов и работы артиллерии погибли несколько бойцов движения "Хезболла"

Не менее 17 палестинцев стали жертвами израильских обстрелов сектора Газа, десятки - ранены.

Авиаудары наносились по жилым домам в столице анклава, в городе Завайда и лагере беженцев Нусейрат. А на Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ штурмует Дженин. На улицах - ожесточенные бои. Бронетехника и бульдозеры разрушают инфраструктуру.

За минувшие сутки Израиль усилил и обстрелы Ливана. В результате авианалетов и работы артиллерии погибли несколько бойцов движения "Хезболла", разрушено 11 зданий. В ответ ливанские шииты атаковали семь израильских постов на границе.

В Иордании нападению беспилотников подверглась база США. 34 военных получили ранения. В СМИ сообщают, что удар нанесли анти-американские силы Ирака. В Вашингтоне считают, что за атакой стоит Тегеран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обстрел Ливана со стороны Израиля
Обстрел Ливана со стороны Израиля
Раненые жители
Раненые жители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.