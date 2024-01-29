Израиль усилил обстрелы Ливана

В результате авианалетов и работы артиллерии погибли несколько бойцов движения "Хезболла"

Не менее 17 палестинцев стали жертвами израильских обстрелов сектора Газа, десятки - ранены.

Авиаудары наносились по жилым домам в столице анклава, в городе Завайда и лагере беженцев Нусейрат. А на Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ штурмует Дженин. На улицах - ожесточенные бои. Бронетехника и бульдозеры разрушают инфраструктуру.

За минувшие сутки Израиль усилил и обстрелы Ливана. В результате авианалетов и работы артиллерии погибли несколько бойцов движения "Хезболла", разрушено 11 зданий. В ответ ливанские шииты атаковали семь израильских постов на границе.

В Иордании нападению беспилотников подверглась база США. 34 военных получили ранения. В СМИ сообщают, что удар нанесли анти-американские силы Ирака. В Вашингтоне считают, что за атакой стоит Тегеран.

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