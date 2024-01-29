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Японский космический модуль SLIM возобновил работу на поверхности Луны

09:03
  • понедельник
  • 29 января 2024

Ранее у аппарата отказали солнечные батареи

Японский космический модуль SLIM возобновил работу на поверхности Луны.

После успешной посадки на спутник Земли более недели назад у аппарата отказали солнечные батареи. Сейчас их перезапустили, связь установлена, получен и опубликован снимок лунного грунта.

Обнаруженным на поверхности скалам ученые дали названия пород собак - по большей части японских. Миссия уже считается успешной - ее главной задачей была точность посадки с погрешностью не более ста метров.

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Японский космический модуль SLIM
Японский космический модуль SLIM
Японский космический модуль SLIM
Японский космический модуль SLIM
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