Антарктическая станция и хоккейная арена: главное из встречи Путина и Лукашенко

Лидеры обсудили в Санкт-Петербурге широкое взаимодействие Москвы и Минска

Несколькими нажатиями на клавиатуре компьютера оператор вводит в строй новый модуль антарктической станции "Восток". За бортом - обычная для этих мест летняя погода: минус 34,5 градуса. Но в помещениях - тепло и комфортно. Станция основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе на высоте трех с половиной тысяч метров. Новый комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков общей площадью более трех тысяч квадратных метров и рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 - в сезонный. Все основное оборудование - отопление, энерго- и водообеспечение - российского производства.

Вообще, в Антарктиде у более чем у 25 стран есть станции. Станция "Восток" - теперь уникальная и самая современная из всех.

"До недавнего времени условия на станции были весьма скромными, аскетичными, можно сказать, далекими от современного уровня комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже под снегом давно погребены, а даже чуть более поздние - частично или полностью погружены до пяти метров в снег. Сейчас ситуация изменилась, возможности станции увеличились на порядок", - указал Владимир Путин.

Люди, строящие новый "Восток", проходили подготовку на Эльбрусе. Настолько суровые условия в Антарктиде. Владимир Путин принял участие в церемонии запуска станции по видеосвязи. Вместе с ним - Александр Лукашенко. На Южном полюсе сейчас - 69-я российская научная экспедиция и 16-я белорусская. Результаты их работы имеют общемировое значение.

"Достаточно упомянуть только продолжение исследований подледникового озера "Восток". Имеющиеся результаты уже принесли уникальные данные. Уверен, с появлением нового зимовочного комплекса при содействии белорусских коллег работа пойдет ещё интенсивнее. А значит, мировую науку ждут новые открытия. Вот еще в 1970 году были разработаны технологии глубокого бурения ледников. Полученные ледниковые керны дали информацию, что за последние 420 тысяч лет прошли полные климатические циклы от потепления до леденения", - рассказал Путин.

Наука развивается энергично, отметили президенты обеих стран. И российско-белорусские отношения тоже.

"За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором. 4 миллиарда долларов наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии. Эта работа идет в двустороннем режиме. Наши предприятия, наш бизнес работают в Белоруссии, но и белорусские наши друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее и активнее здесь работают", - добавил Путин.

Владимир Путин и Александр Лукашенко - большие поклонники хоккея. И было бы странно, если бы в графике мероприятий его не оказалось. К тому же есть повод. В Санкт-Петербурге открылся самый большой в мире ледовый дворец - "СКА Арена". Во время хоккейных матчей может вмещать 21,5 тысячи болельщиков. Президентов приветствовал защитник команды белорус Степан Фальковский. Главам государств подарили игровые джерси в ретро-стиле. С фамилиями на спине и надписью "Ленинград" на груди.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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