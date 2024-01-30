Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Марс и Уран в Тельце

Овны

У вас чешутся руки: хочется куда-то бежать, что-то творить. Это все из-за Марса с Ураном - они сегодня делают вас непоседами. Подумайте, как это применить во благо.

Тельцы

Симпатии Марса к Урану в вашем знаке - это отличная возможность начать новую жизнь. Хотите изменить образ жизни, заняться спортом или найти новую работу? Вперед!

Близнецы

Вы можете рассчитывать на помощь вещих снов и гаданий, предчувствий в решении сложных вопросов. Слушайте свою интуицию, она точно знает, как вам поступить.

Раки

Вам доставят удовольствие встречи с друзьями, развлечения. Сходите куда- нибудь вечером, отметьте хорошенько встречу и повеселитесь.

Львы

Вам завидуют все карьеристы: вы можете оказаться на новой работе или должности. Не упускайте шансов на рост и движение вперед, это замечательный новый тренд!

Дева

Сегодня нужно быть готовыми к неожиданностям, особенно на учебе. Предсказать итоги невозможно, все будет зависеть от вашей смекалки и скорости реакции.

Весы

Хорошо бы оставить кого-то дома. Если это невозможно, проверьте хорошенько окна, двери, розетки, краны - сегодня повышен риск различных аварий.

Скорпионы

Переговоры и даже случайная фраза, шутка, комплимент могут сегодня закончиться непредсказуемо. Если не хотите нажить проблем, спрячьте свое чувство юмора подальше.

Стрельцы

Деньги не падают с неба, но иногда они приходят совершенно неожиданными путями. Сегодня именно такой день, когда его величество случай может помочь разбогатеть.

Козероги

Вам захочется взять власть в свои руки и навести порядок везде! Что ж, с таким дуэтом, как ваш Марс и Уран в Тельце, вам это по силам, главное - подходите к делу с умом.

Водолеи

Ни слова больше, иначе ваши секреты будут раскрыты! Удалите поскорее свои личные чаты и все, что может вас скомпрометировать, если не хотите проблем.

Рыбы

Вы сегодня познакомитесь с удивительными людьми или найдете в интернете интересную информацию. Только не спешите доверять - нужно все проверить!

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