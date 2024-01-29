Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Об этом рассказали в Минобороны

В ночь на понедельник, 29 января, российские военные пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что Украиной была предпринята попытка ударить с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Брянской области. Однако российская система противовоздушной обороны устранила БПЛА, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают провокации в отношении Запорожской атомной электростанции и города Энергодара. Только в период с 8 по 15 января российские бойцы подавили более 130 украинских беспилотников, запущенных в направлении атомного объекта.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что остается пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

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