ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

08:18
  • понедельник
  • 29 января 2024

Об этом рассказали в Минобороны

В ночь на понедельник, 29 января, российские военные пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.
Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе

В ведомстве уточнили, что Украиной была предпринята попытка ударить с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Брянской области. Однако российская система противовоздушной обороны устранила БПЛА, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают провокации в отношении Запорожской атомной электростанции и города Энергодара. Только в период с 8 по 15 января российские бойцы подавили более 130 украинских беспилотников, запущенных в направлении атомного объекта.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что остается пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.