ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

08:41
  • понедельник
  • 29 января 2024

Они могут быть связаны с запрещенной террористической организацией

После вооруженного нападения двух человек на католическую церковь на севере Стамбула были задержаны 47 человек, включая россиянина. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Неизвестные в масках напали на католический храм в Стамбуле

Глава турецкого МВД подчеркнул, что местные правоохранительные органы провели масштабную операцию после воскресной атаки на церковь. Ответственность за нее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

Среди задержанных — двое иностранцев, один с российским паспортом, другой — гражданин Таджикистана, цитирует министра РИА Новости.

Тем временем газета Hürriyet пишет, что нападение на католическую церковь в Стамбуле было "посланием христианскому западному миру". Издание отмечает, что террористы действовали профессионально — они явно заранее провели рекогносцировку и вели себя без малейших признаков волнения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил случившееся в стамбульской церкви и заверил, что совершившие нападение будут задержаны в течение суток.

В российском генконсульстве в Стамбуле заявили, что сообщений о пострадавших при теракте в церкви россиянах не получали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция Турции
Полиция Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.