За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

Они могут быть связаны с запрещенной террористической организацией

После вооруженного нападения двух человек на католическую церковь на севере Стамбула были задержаны 47 человек, включая россиянина. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Глава турецкого МВД подчеркнул, что местные правоохранительные органы провели масштабную операцию после воскресной атаки на церковь. Ответственность за нее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

Среди задержанных — двое иностранцев, один с российским паспортом, другой — гражданин Таджикистана, цитирует министра РИА Новости.

Тем временем газета Hürriyet пишет, что нападение на католическую церковь в Стамбуле было "посланием христианскому западному миру". Издание отмечает, что террористы действовали профессионально — они явно заранее провели рекогносцировку и вели себя без малейших признаков волнения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил случившееся в стамбульской церкви и заверил, что совершившие нападение будут задержаны в течение суток.

В российском генконсульстве в Стамбуле заявили, что сообщений о пострадавших при теракте в церкви россиянах не получали.

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