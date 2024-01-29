Иран отверг обвинения в причастности к атаке на базу США в Иордании

Пострадали 34 американских военных, трое погибли

Постоянное представительство Ирана при ООН в понедельник, 29 января, распространило заявление, в котором подчеркнуло непричастность Тегерана к атаке на базу США в Иордании, несмотря на обвинения американской стороны.

Иранские дипломаты отметили, что "некоторые критики администрации президента США и ястребиные республиканцы пытались связать нападение на базу с Ираном". Однако в действительности Тегеран непричастен к случившемуся, сообщает IRNA.

Тем временем Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что жертвами атаки на базу США в Иордании стали трое военных, пострадали 34. Не исключено, что показатель вырастет, так как военнослужащие продолжают обращаться за медицинской помощью. Восьмерых пострадавших пришлось эвакуировать с базы, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Политики решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена.

В Госдепартаменте, комментируя захват американского танкера в Оманском заливе, заявляли, что Вашингтон ведет тесные консультации с партнерами на Ближнем Востоке о шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности.

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