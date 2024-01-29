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Названы возможные темы встречи Путина и Эрдогана

09:21
  • понедельник
  • 29 января 2024

Она может состояться в феврале

Тема украинского урегулирования станет, безусловно, одной из тем переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ходе их встречи. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал дипломатический источник в турецкой столице.
В Кремле дали пояснения по поводу визита Путина в Турцию

Как напомнил собеседник РИА Новости, со стороны властей Турции "был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс", а Эрдоган продолжает прикладывать посреднические усилия.

Также ожидается, что лидеры двух государств обсудят возможность возобновления черноморской продовольственной инициативы, а также вопросы региональной и двусторонней повестки.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что продолжается активная подготовка к переговорам президентов России и Турции. Однако точная дата визита Путина в Анкару пока не определена, хотя турецкие журналисты полагают, что российского лидера примут в Турции 12 февраля.

Поздравляя турецкого коллегу со столетним юбилеем провозглашения республики, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Москва и Анкара продолжат последовательно наращивать комплекс двухсторонних связей на благо дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка.

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