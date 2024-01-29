Зеленский тем временем анонсирует очередной план усиления Украины на эту неделю

Крупнейший в Европе рынок свежих продуктов Рёнжи под Парижем теперь выглядит так - все подъезды к нему окружены полицейскими кордонами и бронемашинами. Власти якобы демократической Франции обороняются от собственных фермеров. В общей сложности, чтобы контролировать манифестации аграриев, будут задействованы 15 тысяч жандармов.

"Я дал важные распоряжения префектам, первое из них: тракторы не должны заехать в крупные города, в том числе в Париж. Рынок в Рёнжи должен продолжать работать, как и столичные аэропорты Руасси и Орли, а также другие аэропорты на территории страны и международные продовольственные рынки", - заявил Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции.

Накануне аграрии решили саботировать работу оптового рынка, а также устроить полную блокаду столицы и трех ее департаментов, чтобы ни один грузовик не мог снабжать город. Взять в осаду мегаполис и пригороды фермеры намерены сегодня после обеда. Оборону планируют держать минимум пять дней. Успешный опыт блокирования автомагистралей в стране у них уже есть. И граждане в массе своей поддерживают этот поход сельхозтехники на Париж.

Проблема - одна на всех: власти Пятой Республики спускают миллионы евро в черную украинскую дыру, но не находят денег, чтобы поддержать своих граждан. У фермеров катастрофически растет себестоимость производства с одной стороны. С другой, их бизнес уничтожает дешевая и некачественная продукция из той же Украины. И в том, и в другом случае страдает и конечный потребитель - француз.

С Украины в страны ЕС завозят несоответствующую стандартам союза дешевую продукцию и... проблемы. Фермеры бастуют по всему Старому Свету. От Германии до Греции. А главарь киевского режима тем временем анонсирует очередной план усиления Украины на эту неделю. Который, как и все прошлые, лишь ударит по карману европейских налогоплательщиков.

"На предстоящей неделе у нас будет больше международных контактов для укрепления позиций нашей страны в Европе. Крайне важно, чтобы каждую неделю мы видели более четкие соглашения в наших двусторонних отношениях, а также повышение устойчивости поставок оружия, боеприпасов и транспортных средств нашими оборонными коалициями", - сказал Владимир Зеленский.

1 февраля евробюрократы намерены отдать террористическому режиму очередные 50 миллиардов евро. Будапешт отказывается снять вето на увеличение европейского бюджета ради украинской содержанки. Евросоюз в ответ угрожает саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей деньги. Венгерский министр по делам ЕС уже прямо заявляет: Брюссель использует доступ к общеевропейским фондам для политического шантажа и давления.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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