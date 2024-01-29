США готовятся ответить на удар дронами по военной базе

Белый дом обвиняет Тегеран в причастности

За ночь число пострадавших во время атаки дронов на американскую военную базу увеличилось с 25 до 34 человек. Восьмерым потребовалась эвакуация. Сразу после удара Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что он был нанесен по объекту под названием "Башня" в Иордании недалеко от сирийской границы. Однако в Аммане практически сразу заявили, что целью атаки была база Эт-Танф в Сирии. Истину еще предстоит установить. А вот виновных в Вашингтоне уже определили. Президент Байден уверен - это лояльные Ирану группировки.

"У нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы потеряли трех отважных бойцов в результате атаки на одну из наших баз. И мы ответим", - сказал глава Белого дома.

Прозвучало крайне вяло и нерешительно. То ли оттого, что выступал Байден в церкви, то ли глава президент США находился в раздумьях. Шеф Пентагона практически одновременно высказался куда более определенно и жестко: "Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим, когда и где посчитаем нужным. Ни я, ни президент Байден не потерпим нападений на американских военных и предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов".

И вот уже агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Пентагоне публикует статью с практически готовым сценарием дальнейшего развития события: "Американские военные могут провести тайную операцию, в рамках которой они нанесут удар по Ирану, но не возьмут на себя ответственность за это. Тем самым США отправят самый четкий сигнал.. Также Соединенные Штаты могут напрямую атаковать иранских чиновников. Но независимо от того, что предпримет Вашингтон, президент Байден должен будет принять одно из самых важных решений на своем посту".

В Тегеране сразу же заявили о непричастности к удару по американской базе. Но для Вашингтона случившееся, судя по всему, удобный повод надавить на заклятого врага, а, возможно, и развязать реальную войну. Накануне с авиабаз в Южной Калифорнии взлетели шесть топливозаправщиков ВВС США и направились через океан в Европу. Эксперты отмечают, что дальше их путь, скорее всего, лежит на Ближний Восток. А в Израиле уже приземлились три американских стратегических бомбардировщика Б-52, способные нести в том числе ядерное оружие.

При этом настроения в американских правящих кругах, прежде всего среди демократов, сомнений не оставляют. Так, сенаторы Линдси Грэм и Джон Корнин призывают немедленно ударить по Ирану. Разместив их посты на своей странице в соцсети, известный телеведущий Такер Карлсон прокомментировал - "Чертовы сумасшедшие". В свою очередь, Дональд Трамп ожидаемо объяснил атаку на американскую базу слабостью администрации Байдена.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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