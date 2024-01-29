ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента России

Действующий глава государства идет как самовыдвиженец

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте. Также зарегистрированы 198 доверенных лиц действующего главы государства.

Владимир Путин идет как самовыдвиженец. По закону ему необходимо было предоставить не менее 300 тысяч подписей в Центризбирком.

Также сегодня начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента. Отдать свой голос через интернет смогут около 38 миллионов избирателей из 29 регионов - в том числе из Московской, Белгородской и Калининградской областей.

"Уже было подано 12 тысяч заявлений. Из них 10 тысяч - на дистанционное электронное голосование. И 2 с половиной тысячи на голосование по месту нахождения. Прием заявлений у нас продолжится до 11 марта", - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Слоганом президентских выборов в 2024 году станет "Вместе мы сила - Голосуем за Россию!".

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