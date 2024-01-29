В Херсонесе над уникальными находками археологов работают реставраторы

Это артефакты времен Античности и Средневековья

Эта монограмма Христа - древнейшая христианская фреска не только в Херсонесе, но, возможно, и во всей России. Рисунок нашли на месте двух соединенных склепов, которые на рубеже 4 и 5 веков переделали в храм.

"Есть такое предположение, что в этих склепах были погребены три из семи херсонесских священномучеников. Из жития этих святых, херсонесских епископов-миссионеров, мы знаем, что их тела, уже после их умерщвления были выброшены через юго-восточные ворота. Как раз там находится это кладбище. И вполне вероятно, что их погребение произошло в одном из этих склепов", - рассказала Татьяна Ишаева, заведующая отделом Византийской истории ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Рисунок обнаружили еще в 2006 году. Но во время раскопок настенная роспись обрушилась и на долгие годы превратилась для реставраторов в сложнейшую мозаику.

"Многие фрагменты были в наслоениях, так как их не очищали, а сразу же укрепляли, чтобы при очистке красочный слой не осыпался. И тогда я уже механически удаляла эти наслоения и до сих пор устраняю", - объяснила Полина Жукова, художник-реставратор ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Впервые для выставки готовят и вот этот нетипичный поздневизантийский реликварий. Обычно хранилище для святынь делали в форме ковчега, а здесь - в виде храма из резного камня.

"Наша задача - придать этому предмету экспозиционный вид, то есть стыковочные швы - они достаточно широкие и нарушают целостное восприятие предмета. Поэтому они будут замастикованы и затонированы", - отметила Елена Базильчук, художник реставратор ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Собрать из обломков керамический сосуд и дополнить недостающие элементы вставками из гипса - все равно что провести хирургическое вмешательство. Некоторым предметам требуется настоящая пластическая операция, другим - только косметика.

"На восполнение мы наносим акварельную краску, это принято у нас для реставрации. Она наносится чисто на восполнение и на черепок не попадает. То есть это никак не вредит самому предмету. И в случае повторной реставрации ее можно легко снять", - обратила внимание Людмила Строгонова, реставратор ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Посуда из поливной керамики, редкие амфоры из розовой глины с орнаментом, изделия из камня, монеты - в мастерских Херсонеса сейчас готовят 120 артефактов. В работе у реставраторов - поистине уникальные предметы. Один из них, судя по прорезным крестам, это что-то из церковной утвари, но аналогии ни в России, ни во всем мире найти не удалось. Поэтому можно лишь предположить, что это фрагмент курильницы. В нее клали благовония и использовали во время богослужений.

Все это можно будет увидеть уже в этом году. В парке Херсонес завершается строительство нового здания музея Античности и Византии. Постоянная выставка увеличится на 4 тысячи экспонатов.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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