В Москву съехались исполнительницы романсов и серенад

Для участия в первом открытом конкурсе "Третья октава"

Исполнительницы романсов и серенад съехались в эти дни в Москву для участия в первом открытом конкурсе, который называется "Третья октава". Он посвящен лирико-колоратурному сопрано и ставит своей задачей сохранение лучших традиций русского вокального искусства.

Мастер-классы и три тура конкурсных прослушиваний прошли на сцене Московского дома романса. Соревновались в двух категориях: "Артист-профессионал" и "Вокалист-любитель".

В понедельник в Большом зале Центрального дома работников искусств состоится гала-концерт и награждение победителей.

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