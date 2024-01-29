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В Москву съехались исполнительницы романсов и серенад

12:00
  • понедельник
  • 29 января 2024

Для участия в первом открытом конкурсе "Третья октава"

Исполнительницы романсов и серенад съехались в эти дни в Москву для участия в первом открытом конкурсе, который называется "Третья октава". Он посвящен лирико-колоратурному сопрано и ставит своей задачей сохранение лучших традиций русского вокального искусства.

Мастер-классы и три тура конкурсных прослушиваний прошли на сцене Московского дома романса. Соревновались в двух категориях: "Артист-профессионал" и "Вокалист-любитель".

В понедельник в Большом зале Центрального дома работников искусств состоится гала-концерт и награждение победителей.

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Конкурс "Третья октава"
Конкурс "Третья октава"
Конкурс "Третья октава"
Конкурс "Третья октава"
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