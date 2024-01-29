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Венгрия отказалась поддаться на шантаж ЕС из-за денег для Украины

09:38
  • понедельник
  • 29 января 2024

Будапешт не отступает со своих позиций

Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Фонда мира ЕС

Как написал политик в соцсетях, СМИ узнали, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то члены интеграционного объединения "публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средств".

Бока счел это подтверждением правоты Будапешта, указывавшего, что Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления. Однако "Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддается шантажу", цитирует венгерского министра ТАСС.

Ранее Венгрия отказалась принимать участие в финансировании поставок Украине вооружений и военной техники из Фонда мира Евросоюза. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто напомнил, что "Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет".

При этом британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заверил, что Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России. Он объяснил такой настрой тем, что "речь идет о главном для нашего поколения вызове".

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