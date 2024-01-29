Венгрия отказалась поддаться на шантаж ЕС из-за денег для Украины

Будапешт не отступает со своих позиций

Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Как написал политик в соцсетях, СМИ узнали, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то члены интеграционного объединения "публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средств".

Бока счел это подтверждением правоты Будапешта, указывавшего, что Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления. Однако "Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддается шантажу", цитирует венгерского министра ТАСС.

Ранее Венгрия отказалась принимать участие в финансировании поставок Украине вооружений и военной техники из Фонда мира Евросоюза. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто напомнил, что "Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет".

При этом британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заверил, что Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России. Он объяснил такой настрой тем, что "речь идет о главном для нашего поколения вызове".

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