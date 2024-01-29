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Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье

09:57
  • понедельник
  • 29 января 2024

Министр побывал на экспериментальных базах

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Министерства обороны в Московской области. Об этом в понедельник, 29 января, рассказали в военном ведомстве.

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Минобороны уточнило, что проверка проводилась в ходе рабочей поездки Шойгу в войска Западного военного округа.

В частности, министр проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны. Главе ведомства доложили, что в институте готовят к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера — они помогут в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, сообщает РИА Новости.

Ранее Шойгу подчеркнул, что важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это даст возможность сбалансированно оснащать Вооруженные силы России.

18 января министр обороны инспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" в Московской области. Сергею Шойгу продемонстрировали процесс производства и модернизации ракет различных классов.

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