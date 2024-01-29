В частности, это касается "Игр будущего"

Американские власти активизируют усилия в стремлении сорвать предстоящие в России международные спортивныемероприятия. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, главные надежды в этом плане Вашингтон возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку.

Однако Соединенные Штаты встревожены тем, что их кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои: международные спортивные федерации все чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома, а многие страны Глобального Юга планируют прислать своих атлетов на "Игры будущего", организованные Россией, сообщает ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва борется за справедливое мироустройство, такой подход разделяют многие страны. Попытки стран Запада изолировать Россию провалились, констатировал глава государства. При этом Соединенные Штаты, взявшие курс на конфронтацию с Россией, сами могут оказаться изгоем.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в кабмине спорт, отмечал, что уважительное отношение к заслугам нашей страны в этой области и к достижениям российских спортсменов — крайне важный вопрос. Хотя "коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", предупредил политик.

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