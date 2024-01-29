Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, шанс на победу фактически упущен. Об этом пишет обозреватель издания The Washington Post Ишан Тарур.

По утверждению журналиста, "сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине". Он отмечает, что шансы Киева на успех в конфликте с Москвой "фактически исчезли", когда западные партнеры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь.

Тарур цитирует международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, который заявил в своей книге, что западные страны "воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект". Однако Россия успела выстроить эффективную систему обороны — "лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался в непростом положении — ему перестали давать деньги на Западе. При этом "внутри у него неспокойно, много недовольных", поэтому украинскому лидеру "нужно чем-то камуфлировать свои позиции", что он пытается сделать "абсурдными указами".

В США назвали устрашающим положение украинской армии, главными врагами которой стали коррупция и страх. На нынешнем этапе конфликта почти невозможно найти желающих попасть в украинскую пехоту, а без того невысокий боевой дух омрачило ослабление поддержки со стороны Запада.

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