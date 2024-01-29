ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Осужденный за стрельбу в пермском вузе обжаловал пожизненный приговор

10:35
  • понедельник
  • 29 января 2024

Он обратился в Верховный суд

Приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров обратился в Верховный суд России.

Как сообщает РИА Новости, он подал жалобу на приговор, вынесенный ему 28 декабря 2022 года – тогда Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в совершении массового убийства и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Студента приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В июне 2023-го апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил наказание Пермского краевого суда в силе.

"Пока само дело находится в Пермском краевом суде, оно не отправлено (в Верховный суд – прим. ред.): много возражений (по кассационной жалобе)", - пояснили агентству в краевом суде.

Студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года, вооруженный гладкоствольным ружьем, пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. Шесть человек погибли, более 40 были ранены. При задержании он также выстрелил в полицейского.

Бекмансуров полностью признал свою вину. В последнем слове он сообщил, что раскаивается в содеянном. Он попросил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (ампутацию ноги из-за травм, полученных при задержании).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.