Осужденный за стрельбу в пермском вузе обжаловал пожизненный приговор

Он обратился в Верховный суд

Приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров обратился в Верховный суд России.

Как сообщает РИА Новости, он подал жалобу на приговор, вынесенный ему 28 декабря 2022 года – тогда Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в совершении массового убийства и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Студента приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В июне 2023-го апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил наказание Пермского краевого суда в силе.

"Пока само дело находится в Пермском краевом суде, оно не отправлено (в Верховный суд – прим. ред.): много возражений (по кассационной жалобе)", - пояснили агентству в краевом суде.

Студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года, вооруженный гладкоствольным ружьем, пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. Шесть человек погибли, более 40 были ранены. При задержании он также выстрелил в полицейского.

Бекмансуров полностью признал свою вину. В последнем слове он сообщил, что раскаивается в содеянном. Он попросил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (ампутацию ноги из-за травм, полученных при задержании).

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