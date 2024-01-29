На Урале четверо погибли в ДТП с автобусом детской хоккейной команды

Еще два человека пострадали

Количество жертв дорожно-транспортного происшествия в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек.

Как рассказали в региональной прокуратуре, погибли водитель и пассажиры легковушки. Тренеру хоккейной команды пытались оказать помощь в больнице, однако от полученных травм он скончался. Также известно, что двое детей получили травмы и ранения.

Прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения норм закона о безопасности дорожного движения и требований при перевозке детей, сообщает РИА Новости.

Ранее серьезная авария с участием автобуса произошла в Краснодарском крае. На федеральной дороге "Кавказ" столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате аварии погибли пять человек: два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика. Предположительно, управлявший автобусом мужчина заснул за рулем, транспортное средство оказалось на встречке.

До этого в Санкт-Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов, пятеро пострадали, причем двоих пришлось вытаскивать из-под автобуса с помощью автокрана. Как выяснилось, водителю автобуса стало плохо, поэтому транспортное средство потеряло управление.

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