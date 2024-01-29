Экс-мэр Томска Кляйн получил еще год колонии

Это приговор уже по четвертому делу в отношении бывшего градоначальника

Суд приговорил бывшего мэра Томска Ивана Кляйна к одному году колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Приговор оглашен в понедельник, 29 января. Это уже четвертое уголовное дело в отношении бывшего градоначальника Томска, сообщает ТАСС.

В декабре 2021 года Советский районный суд Томска вынес Кляйну приговор за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство. Политик получил два года колонии общего режима со штрафом и запретом занимать определенные должности сроком на три года.

С должности мэра Томска Кляйн был снят еще в ноябре 2020 года решением суда. Задержали градоначальника в его рабочем кабинете прямо во время селекторного совещания в рамках уголовного дела о сговоре мэра с принадлежавшим ему ранее коммерческим предприятием.

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