Беспилотник упал возле загородного лагеря в Ростовской области

Корпуса получили повреждения

В Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник.

Инцидент произошел в Неклиновском районе. Падающий БПЛА и последующая детонация взрывного устройства повредили корпуса загородного лагеря, сообщил в понедельник, 29 января, губернатор региона Василий Голубев.

"Частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента нет. Зимой лагерь находится на консервации и не работает.

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