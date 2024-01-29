ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беспилотник упал возле загородного лагеря в Ростовской области

11:10
  • понедельник
  • 29 января 2024

Корпуса получили повреждения

В Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник.

Инцидент произошел в Неклиновском районе. Падающий БПЛА и последующая детонация взрывного устройства повредили корпуса загородного лагеря, сообщил в понедельник, 29 января, губернатор региона Василий Голубев.

"Частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента нет. Зимой лагерь находится на консервации и не работает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.