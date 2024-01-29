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Завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное"

11:35
  • понедельник
  • 29 января 2024

Строители использовали почти 3 тысячи тонн металла

В электродепо "Южное" завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса.

В этом месте подвижной состав московского метрополитена будет проходить ежедневный осмотр и техобслуживание перед выходом на линию, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В устройстве металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса задействовано почти 3 000 тонн металла, отметил он. Параллельно ведутся работы по выкладке мягкой кровли и отделке, монтажу складчатых ворот. Установка систем пожаротушения и вентиляции выполнена более чем на 80%.

В главном корпусе к завершению идут работы по устройству монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов, добавил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков. На участке укладывают рельсовое полотно, устанавливают стрелочные переводы.

Общая протяженность верхнего строения пути электродепо "Южное" составит около 9 000 метров и 3 600 метров контактного рельса тяговой сети.

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