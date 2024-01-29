Собянин рассказал, как гранты города помогают предпринимателям

Около тысячи компаний получили в 2023 году поддержку через i.moscow

Почти тысяча компаний Москвы получили от города в 2023 году финансовую поддержку в размере более 3,5 миллиарда рублей через платформу i.moscow на создание высокотехнологичных решений. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил Собянин в своем канале в Telegram, речь идет про гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм.

Так, столичный производитель получил 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Их качество — на одном уровне с автоконцернами, "Формулой-1" и авиакосмической отраслью. Разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше 1,5 миллиона рублей. Уникальное оборудование быстро обнаруживает возгорание и начинает объемное распыление воды при ее минимальном расходе.

Как отметил Сергей Собянин, в целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тысячи предприятий.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Москвы для получения кредитов в прошлом году. Бизнесмены могут получить поручительство для кредитов через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Он предоставляет поручительство на сумму до 100 миллионов рублей, а покрытие – до 70% от суммы кредита.

При этом в 2023 году более 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда. Она курирует два инновационных кластера, задача которых — облегчить предпринимателям выход на рынок.

Сергей Собянин отмечал, что для поддержания благоприятного инвестиционного климата столичные власти создают для бизнеса привлекательные условия и оказывают различную поддержку.

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