Москвичей предупредили о предстоящей глубокой барической ложбине

Давление в начале февраля резко понизится

В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине. Об этом в понедельник, 29 января, предупредила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Как написала метеоролог в своем Telegram-канале, последние январские дни в Москве пройдут под опекой антициклона, атмосферное давление будет на 7-12 единиц выше нормы (748 миллиметров ртутного столба — обычный показатель).

Однако с началом февраля атмосферное давление резко понизится. На температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается теплой по январским меркам. Температурная аномалия составит три-пять градусов.

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, до 22 часов 30 января в Москве и Подмосковье уровень опасности повышен из-за гололедицы на дорогах.

Между тем на Дальнем Востоке после прохождения мощного циклона выпало рекордное количество осадков. В снегу буквально утопают Камчатка и Сахалин. Высота сугробов превышает норму в несколько раз и местами достигает человеческого роста.

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