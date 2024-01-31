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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

10:02
  • среда
  • 31 января 2024

Индексация маткапитала и усиление санкций

Последний зимний месяц традиционно начинается с индексации социальных пособий. Об этих и других изменениях - в материале ТВЦ.RU.
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Пособия и выплаты

С 1 февраля на 7,4% будут проиндексированы денежные выплаты для ветеранов ВОВ, Героев СССР, Героев Труда, Героев России, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов I, II и III групп. Полный список тех, кому положены увеличенные выплаты, опубликован на сайте Социального фонда России (СФР).

На 7,4% будут проиндексированы материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка. Таким образом, в 2024 году маткапитал составит 631 тысячу рублей при рождении первенца.  При рождении второго ребенка семья сможет получить 833,8 тысячи рублей.

Кроме того, будет проиндексировано пособие по безработице – в этом году максимальная сумма составит 13 751 рубль.

Банковские вклады

С 1 февраля банки будут напоминать, когда заканчивается срок вклада не позднее, чем за пять дней. Способ информирования – звонок, SMS или push-уведомление – будет прописан в договоре. Раньше банки это делали в добровольном порядке.

Санкции против отечественных компаний

С 1 февраля российские экономические санкции будут применяться не только к зарубежным, но и к отечественным компаниям, в которых присутствует иностранное участие более чем на 50%.

Ужесточение допуска к гостайне

Наличие у человека или его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство может стать основанием для отказа к допуску к государственной тайне.

Добровольные пожарные дружины

С февраля упрощается порядок создания добровольной пожарной дружины для служебных нужд. Ее смогут привлекать к участию в тушении пожаров, спасению людей и имущества, а также оказанию первой помощи пострадавшим. Финансирование будет производится за счет собственных средств.

Контроль деятельности МФО

Судебные приставы начнут контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по части сбора долгов с граждан. Взаимодействие с должниками разрешат осуществлять через портал "Госуслуг". В настоящий момент ФССП может контролировать только профессиональных коллекторов.

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