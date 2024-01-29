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Получены первые данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76

12:02
  • понедельник
  • 29 января 2024

Работа по осмыслению продолжается

Предварительная расшифровка двух черных ящиков самолета Ил-76 завершена.
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"Получены предварительные данные", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По совам собеседника агентства, по факту расшифровывается максимум полчаса. Дальше специалисты осмысляют услышанное.

Ранее сообщалось, что найденные прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки.

24 января в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 65 украинских военнопленных, сопровождающие лица и экипаж. Все они погибли. Как выяснило следствие, удар по самолёту был нанесен с территории Украины.

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