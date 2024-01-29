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Шойгу поздравил пять отличившихся в СВО формирований ВС России

12:20
  • понедельник
  • 29 января 2024

Им присвоены гвардейские наименования

Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы в три полка и две бригады ВС России, которые отличились в ходе спецоперации и получили гвардейские наименования. Об этом в понедельник, 29 января, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

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Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 1429-й мотострелковый полк ликвидировал значительное количество бронетехники, минометных расчетов и артиллерийских систем Вооруженных сил Украины. 450 военнослужащих полка удостоены государственных наград.

Бойцы 1430-го мотострелкового полка на запорожском направлении возвели мощную эшелонированную систему инженерных заграждений и сдержали рубежи, а его разведчики и штурмовики отбили множественные атаки ВСУ.

Сергей Шойгу также отметил важные достижения второго полка РХБЗ, первой мобильной бригады РХБЗ, 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета — участниками СВО подчеркнул, что "одно дело — смотреть в интернете, смотреть чьи-то выступления, а другое — сидеть в окопах, где падают снаряды, где пули свистят, где мины, где беспилотники, как мухи, летают, где холодно и опасно".

Также президент заявил, что бойцы СВО перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства. Владимир Путин пообещал предпринять необходимые для этого меры.

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