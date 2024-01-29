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В США объяснили, почему НАТО избегает прямого столкновения с Россией

12:41
  • понедельник
  • 29 января 2024

Это полностью несостоятельная организация, заявил экс-разведчик Риттер

Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
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Как заявил Риттер, НАТО сейчас — это "полностью несостоятельная организация", которая "находится в упадке". В частности, "если американская бригада вступит в бой, ее уничтожат за три — три с половиной дня".

При этом мощь российского военно-промышленного комплекса намного превышает показатели государств — членов Североатлантического альянса, а российская армия сейчас самая сильная в мире, цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия начала спецоперацию на Украине ради прекращения войны в Донбассе, которую киевский режим вел с 2014 года. Он выразил убежденность в том, что мы добьемся реализации поставленных перед нами задач и целей.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на то, что на Западе, заявляющем об угрозе войны с Россией, "все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения".

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