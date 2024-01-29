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Украина заявила о нежелании вести диалог с Россией по Приднестровью

13:21
  • понедельник
  • 29 января 2024

Формат 5+2 не работает

Украина не сядет за стол переговоров по приднестровскому вопросу рядом с Россией.

Об этом заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей. Он подчеркнул, что Киев хочет мирно урегулировать ситуацию на приднестровскм направлении, но сейчас формат 5+2 нежизнеспособен.  

Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формат "5+2" включает себя Молдавию, Румынию, Россию, Украину и ОБСЕ. Евросоюз и США участвуют как наблюдатели.

участвуют - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

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