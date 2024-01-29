ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

13:09
  • понедельник
  • 29 января 2024

Система РЭБ сорвала эту попытку

Система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал глава региона Михаил Евраев.
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Как сообщил политик в своем Telegram-канале, киевский режим пытался нанести удар по заводу "Славнефть-ЯНОС", однако попытка провалилась.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Возгорания после ликвидации беспилотника удалось избежать, никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что падающий украинский беспилотник и последующая детонация взрывного устройства повредили корпуса загородного лагеря. Однако никто не пострадал благодаря тому, что зимой лагерь не принимает постояльцев и стоит законсервированный.

Также ВСУ продолжают провокации в отношении Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, однако их пресекают ВС России. Только в период с 8 по 15 января российские бойцы подавили более 130 украинских беспилотников, запущенных в направлении атомного объекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.