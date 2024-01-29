Украинский БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Система РЭБ сорвала эту попытку

Система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал глава региона Михаил Евраев.

Как сообщил политик в своем Telegram-канале, киевский режим пытался нанести удар по заводу "Славнефть-ЯНОС", однако попытка провалилась.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Возгорания после ликвидации беспилотника удалось избежать, никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что падающий украинский беспилотник и последующая детонация взрывного устройства повредили корпуса загородного лагеря. Однако никто не пострадал благодаря тому, что зимой лагерь не принимает постояльцев и стоит законсервированный.

Также ВСУ продолжают провокации в отношении Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, однако их пресекают ВС России. Только в период с 8 по 15 января российские бойцы подавили более 130 украинских беспилотников, запущенных в направлении атомного объекта.

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