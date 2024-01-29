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Собянин: Завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

15:01
  • понедельник
  • 29 января 2024

Уменьшится нагрузка на Калужское шоссе

Новая станция "Генерала Тюленева" располагается на одноименной улице. Она названа в честь героя Советского Союза Ивана Тюленева. Ее появление - серьезное событие для жителей Теплого Стана: в районе проживают свыше 133 тысяч человек. Для многих из них дорога до ближайшей станции метро прежде в среднем занимала 35 минут на наземном транспорте. До ближайшей станции БКЛ "Новаторской" время в пути станет меньше в 4 раза: всего 6 минут без пересадок.

"Станция "Генерала Тюленева" - это станция строящейся Троицкой линии метро. В целом, ветка должна быть запущена в конце этого года. По крайней мере, все строительные работы должны быть завершены. Здесь, на этой станции, уже идут отделочные работы, станция, надеюсь, будет очень востребована жителями, в пешей доступности здесь будут находиться около 60 тысяч жителей. И они получат, конечно, совершенно другую транспортную доступность. До большой линии метро и до МЦК", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Внутреннее оформление без сомнения понравится пассажирам. Спокойные цвета. Отражающие свет панели из камня и металла украшают стены и потолок. Одна из стен будет стеклянной - на ней разместят декоративное панно с портретом генерала Ивана Тюленева. Каждый сможет легко прочитать смысл, заложенный дизайнерами: цветовое решение напоминает Георгиевскую ленту. Строительство станции проходило крайне деликатно: рядом - множество жилых домов.

Станция "Генерала Тюленева" также снизит нагрузку на станции "Теплый Стан" и "Тропарево". Стоит ожидать, что многие водителей ее появление сподвигнет активнее пользоваться метро, в результате чего должна увеличиться скорость движения на прилегающей улично-дорожной сети. Работы должны завершить до конца года. 

"Порядка 70% готово. Уложены гранит и мрамор на платформу. Облицованы путевые стены. Приступили к монтажу панелей потолка. Предстоит большая отделочная работа по вестибюлю. Также по трубопроводу, вентиляции. И монтаж кабеля", - отметил Сергей Шуляк, руководитель направления по строительству метро "Мосинжпроект".

Сегодня же сразу на двух путепроводах открыли движение в Новомосковском округе. Они расположены на Коммунарском шоссе - в непосредственной близости от известного торгового центра. В год площадка принимает больше 20 миллионов посетителей. Значительная часть покупателей приезжает на автомобилях из области.

"Закончили две эстакады в районе "Мега Теплый Стан", которые улучшат подъезды как к самому ТЦ, одному из самых крупнейших, улучшат ситуацию в Коммунарке, разгрузят частично Калужское шоссе и МКАД в этом районе. Объект небольшой, но важный и нужный", - подчеркнул Собянин.

Меньше станет нагрузка на Калужское шоссе - за счет перераспределения транспортных потоков, а также на развязку МКАД - Профсоюзная улица.

"Водители, которые ехали из области, чтобы попасть в торговый центр, вынуждены были делать 7-километровые петли, чтобы попасть со МКАДа в торговый центр. Теперь они на это тратят одну минуту", - указал Сергей Вершинин, гендиректор компании "АльмакорГруп".

Монтаж инженерных систем, устройство наружного освещения, противогололедной системы и системы видеонаблюдения - все работы завершены на 100%. На три месяца раньше срока. 

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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Путепровод
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
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