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Начался ремонт Лефортовского тоннеля

14:59
  • понедельник
  • 29 января 2024

Специалисты заменяют старое облицовочное покрытие стен сооружения

В Москве начался ремонт самого протяженного тоннеля столицы - Лефортовского. Это займет несколько месяцев. Работы специально проводят в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

Специалисты заменяют старое облицовочное покрытие стен сооружения. Плитки стали разрушаться под воздействием осадков, перепадов температур, а также от вибраций. Сейчас их демонтируют, чтобы установить новые.

Заменить придется покрытие на площади более 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, в тоннеле обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели. Все работы планируют завершить к лету.

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Ремонтные работы в Лефортовском тоннеле
Ремонтные работы в Лефортовском тоннеле
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