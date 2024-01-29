В Подмосковье разыскивают парашютиста-экстремала

Он спрыгнул с балкона многоэтажки
Несколько секунд свободного падения ради всплеска адреналина и яркого видео. В подмосковном Балашихе экстремал прыгнул с парашютом прямо с балкона многоквартирного жилого дома. Но подобный трюк местных жителей не впечатлил, вызвали полицейских.
Среди профессионалов таких экстремалов называют бейсджамперы. То есть люди, которые совершают прыжок с парашютом не с самолета, а с высотных зданий, антенн или гор. Случайных людей в этом спорте не бывает, у каждого за плечами годы тренировок. Но какая бы ни была подготовка, риск неудачи все равно остается. На принятие решения у экстремала всего несколько секунд.
Удачный исход прыжка зависит только от бейсджампера. Он должен быть хорошо подготовлен не только физически. Даже в экипировке есть существенные различия.
"Парашют там один, без запасного, просто на запасной уже нет времени. Делаются некоторые манипуляции в зависимости от высоты, чтобы он еще быстрее открывался", - объяснил Андрюс Микуленас, старший инструктор аэродинамического комплекса "Фризон".
Сейчас полицейские выясняют личность балашихинского парашютиста. Его действиям дадут правовую оценку.
Однако, по мнению юристов, максимальным наказанием для экстремала станет административное правонарушение в виде небольшого штрафа. Серьезное наказание будет возможно только в том случае, если мужчина попал на балкон незаконно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"