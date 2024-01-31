Завершился важный этап реконструкции мастерских Большого театра

Столярной, слесарной и макетной

Завершен важный этап реконструкции художественно-производственных мастерских Большого театра.

Здесь в основном производственном корпусе сделано все для просторных мастерских - столярной, слесарной и макетной. А также бутафорский цех, зал для изготовления костюмов и другие важные для постановок помещения

"В помещении живописного зала будет ремонтироваться, создаваться все необходимое для больших конструкций, в том числе занавес. Помещение имеет уникальную систему управляемого света - для того, чтобы подсветить те или иные зоны пространства", - отметил заместитель директора департамента по строительству объектов культуры ППК "Единый заказчик" Михаил Григорьев.

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