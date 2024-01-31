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Завершился важный этап реконструкции мастерских Большого театра

15:08
  • среда
  • 31 января 2024

Столярной, слесарной и макетной

Завершен важный этап реконструкции художественно-производственных мастерских Большого театра.

Здесь в основном производственном корпусе сделано все для просторных мастерских - столярной, слесарной и макетной. А также бутафорский цех, зал для изготовления костюмов и другие важные для постановок помещения

"В помещении живописного зала будет ремонтироваться, создаваться все необходимое для больших конструкций, в том числе занавес. Помещение имеет уникальную систему управляемого света - для того, чтобы подсветить те или иные зоны пространства", - отметил заместитель директора департамента по строительству объектов культуры ППК "Единый заказчик" Михаил Григорьев.

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Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
Мастерская Большого театра
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