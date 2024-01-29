Стартовал новый сезон проекта "Музыка в метро"

Представлены практически все музыкальные направления

Убрав пальто в саквояж, она подключает к микрофону колонку усилителя, из футляра извлекает скрипку и смычок и, настроив инструмент, начинает играть. PolinaViolin - профессиональный музыкант. С 4 лет со скрипкой неразлучна. Но в переходе между станциями "Чистые пруды" и "Тургеневская" ее можно встретить куда чаще, чем в стенах традиционных концертных площадок. Не мечтает девушка и о карьере в симфоническом оркестре. Для своих поклонников и подписчиков она уже первая скрипка.

"Те люди, которые сейчас слушают в метро, в будущем они купят билет на твой концерт. Это все вышло на такой высокий профессиональный уровень. Когда ты готовишь хорошую такую программу, ты уже как-то продумываешь внешний вид, чтобы именно артистом быть", - говорит Полина.

В уже шестом по счету сезоне столичного проекта "Музыка в метро", который стартовал в этом месяце, десятилетний Вова Сорокин участвует впервые. Он самый юный из 285 ярких и самобытных артистов, которых по итогам большого творческого конкурса из почти 1000 заявок отобрали в финал. И теперь весь следующий год они смогут выступать на площадках в столичной подземке.

В утренней суете вестибюля станций "Курская" кольцевого и радиального направлений в такт музыке одни пассажиры прибавляют шаг, другие достают камеры и слушают.

Как подобрать ключ к сердцам еще сонных зрителей, знают участники творческого дуэта "Скрипачелло". Ведь в проекте они с первого сезона.

"Так много людей подходит к нам. С утра особенно. И говорят - ребята, вы мне просто день с утра сделали. Я иду на работу - там еще погода какая-нибудь нехорошая, в своих мыслях. И тут вы играете музыку, поднимаете настроение. И с улыбкой!", - рассказывает виолончелист Григорий Горячев.

Радовать своими выступлениями слушателей участники проекта "Музыка в метро" в этом сезоне будут и на площадках выставки "Россия" на ВДНХ, и на других городских мероприятиях.

"В этом сезоне у нас представлены практически все музыкальные направления: это фолк, джаз, блюз, рок, поп, авторская песня. Будет много инструментальной музыки", - отметила Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

Узнать время и место выступления артистов можно на сайте проекта "Музыка в метро". Там же есть опция подать заявку на участие в следующем сезоне.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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