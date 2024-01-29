В "Лужниках" прошел зимний день спорта

Главным событием стал традиционный забег на пять километров вдоль Лужнецкой набережной

Попробовать себя в биатлоне, керлинге или снежном дартсе - в "Лужниках" прошел зимний день московского спорта.

Территорию поделили на тематические зоны, где любой мог проверить свои силы в самых разных видах спорта. Но центром притяжения и главным событием стал, конечно, традиционный забег на пять километров вдоль Лужнецкой набережной. В нем приняли участие более полутора тысяч спортсменов и любителей.

Все, кто дошел до финиша, получили памятные медали. И хотя мотивация у участников была разная, настроение у всех было позитивное.

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