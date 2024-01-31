Москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" сдали более 220 тысяч деревьев

За восемь лет

В Москве работают пункты, куда можно сдать новогоднее дерево.

Ели, сосны и пихты уже начали осыпаться, но хозяева не стали их выбрасывать на помойку, а сдали на переработку. Здесь хвою отсортируют, а потом превратят в щепу - прекрасное удобрение, а еще - подстилка для животных.

Городская акция "Елочный круговорот" стала популярной: за 8 лет горожане сдали более 220 тысяч хвойных деревьев. Пункты приема открыты по всей столице до 25 февраля.

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